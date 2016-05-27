В Харькове произошло тройное ДТП (фото)
20:53, 27 мая 2016Общество
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Сегодня около 17:30 на Салтовском шоссе, 43 произошло ДТП с участием автомобилей Renault, Ваз 2109 и Ford Sierra.
В результате ДТП никто не пострадал / Фото: Пресс-служба патрульной полиции
Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
По предварительным данным, "француз" двигался со стороны улицы Академика Павлава в направлении Салтовского шоссе, за ним в попутном направлении ехал ВАЗ 2109, Ford ехал со стороны улицы Халтурина.
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Как поясняют свидетели и участники ДТП, Sierra ехал на большой скорости и водитель не справился с управлением. В результате Ford влетел в Renault, который, в свою очередь, отбросило на ВАЗ. Пострадавших нет. На водителя Ford составили протокол по статье 124 КУоАП ("нарушение ПДД").
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