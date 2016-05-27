В центре Ривне обнаружили взрывпакет, людей эвакуировали (фото)
В центре Ривне сегодня, 27 мая, обнаружили взрывной пакет.
Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-офицер отдела коммуникации главного управления Национальной полиции в Ривненской области Ольга Олейник, пакет был обнаружен на улице Котляревского вблизи производственного помещения, которое не эксплуатируется, и парикмахерской.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, взрывотехники, спасатели, медики и другие спецслужбы.
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Из парикмахерской были эвакуированы посетители и персонал, всего около 30 человек.
Пакет изъят и отправлен на экспертизу. По словам правоохранителей, есть основания считать, что он самодельный.
Продолжаются процессуальные действия, предусмотренные в таких случаях.