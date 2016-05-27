В центре Ривне обнаружили взрывпакет, людей эвакуировали (фото)

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-офицер отдела коммуникации главного управления Национальной полиции в Ривненской области Ольга Олейник, пакет был обнаружен на улице Котляревского вблизи производственного помещения, которое не эксплуатируется, и парикмахерской.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, взрывотехники, спасатели, медики и другие спецслужбы.

Читайте такжеВ центре Одессы полиция задержала мужчину с дымовой шашкой

Из парикмахерской были эвакуированы посетители и персонал, всего около 30 человек.

Пакет изъят и отправлен на экспертизу. По словам правоохранителей, есть основания считать, что он самодельный.

Продолжаются процессуальные действия, предусмотренные в таких случаях.