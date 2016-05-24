Взрыв в жилом доме Одессы: в городском совете рассказали о последствиях происшествия (фото)

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, по уточненным данным, вечером 23 мая во время взрыва в квартире на 2 этаже указанного дома ударной волной полностью разрушено 8 квартир. В частности, повреждены конструктивные элементы - плиты перекрытия. Также выбиты окна в парадных дома (36 кв. м) и разрушено 2 балкона.

Также в результате взрыва ударной волной выбило стекла в соседних домах: по ул. Посмитного, 25 (216 кв. м) и по ул. Посмитного, 33 (152 кв. м). Кроме того, в результате взрыва пострадало помещение салона красоты, расположенное на 1-м этаже дома №20, и 2 автомобиля, припаркованные во дворе.

"По предварительным данным, взрыв произошел в результате утечки бытового газа", - сказали в департаменте.

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В мэрии отметили, что в настоящее время в доме рабочие уже укрепили подпорками своды. "Завезли материалы, специалисты работают. Все идет оперативно… Одна семья, оставшаяся без крова, согласилась переехать в гостиницу", - отметили в мэрии.

Как сообщал УНИАН, вечером 23 мая в Приморском районе Одессы на улице Посмитного, 20, произошел взрыв в жилом 5-этажном доме, что привело к гибели двоих людей, ранениям четверых, в числе которых – 6-летняя девочка. Власти обещают оказать потерпевшим соответствующую материальную помощь.

В региональном главке Нацполиции сообщили, что предполагаемая причина ЧП – взрыв газового котла, в главке ГСЧС заявили, что от газовой плиты был отсоединен шланг, который обеспечивает поступление газа в квартиру, где произошло ЧП.