Все присяжные по делу экс-беркутовцев подняли "бунт": рассмотрение дела могут начать с нуля

Как передает корреспондент УНИАН, они объяснили свое решение маленьким вознаграждением, которое составляет от 40 до 60 грн за одно судебное заседание.

Также присяжные заявляют об отсутствии компенсации за проезд по Киеву до Святошинского райсуда.

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Один из присяжных сказал, что за такие небольшие деньги, которые он получает, его могут считать предвзятым и даже – «не в своем уме».

Если суд удовлетворит самоотвод присяжных, это будет означать рассмотрение дела сначала.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против Зинченко и Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще троих экс-«беркутовцев»: Маринченко, Тамтуры и Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.