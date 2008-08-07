На будущей неделе в Киеве появятся танки

На будущей неделе в Киев начнется перемещение военной техники, которая будет принимать участие в параде в День Независимости 24 августа.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Как отмечают в Минобороны, 144 единицы военной техники будут передислоцированы в Киев с территории бывшего военного аэродрома «Гаёк», который находится в Белоцерковском районе Киевской области. Перемещение будет проходить комбинированным способом: колесная техника доберется до Киева своим ходом, а тяжелая гусеничная будет доставлена специальными тягачами и по железной дороге.

В Минобороны также сообщили, что до 24 августа вся эта техника будет находиться на территории воинских частей гарнизона г. Киева.

Как сообщили в Минобороны, первые передислокации военной техники начнутся в 20.00 11-12 августа.