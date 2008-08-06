София Ротару передала деньги родному селу, пострадавшему от наводнения

100 тыс. грн. на помощь своим землякам из села Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области, испытавшего разрушительное подтапливание, передала народная артистка Украины София РОТАРУ.

Как передает корреспондент УНИАН, средства наличностью получил ее родной брат Анатолий, который будет их распределять между односельчанами, наиболее нуждающимися в материальной помощи.

В селе Маршинцы наводнение разрушило свыше 30 домов. Братья С.РОТАРУ – Анатолий и Евгений, усадьбы которых не испытали серьезных разрушений, объездили все пострадавшие домовладения для определения, кому помощь нужна в первую очередь.

С.РОТАРУ заявила черновицким СМИ, что предпочитает „конкретную адресную помощь”. Она обещает, что это „лишь первый благотворительный транш землякам”.