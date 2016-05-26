Во Львове расследуют растрату средств во время чемпионата мира по шахматам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, председатель Львовской ОГА Олег Синютка 16 мая дал поручение создать специальную комиссию для проверки расчетов за предоставленные услуги при организации и проведении чемпионата мира по шахматам среди женщин во Львове. В состав этой комиссии вошли представители Госфининспекции, Национальной полиции, областной прокуратуры, Службы безопасности Украины.

Комиссия должна была проверить выставленные счета и оплаты, в частности, за проживание, питание и аренду зала.

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"Распространяется информация, что Львовская ОГА не перечислила около 1,5 млн грн за предоставленные услуги в ходе организации и проведения чемпионата мира по шахматам. Насколько мне известно, цены во многих услугах сильно завышены, иногда даже вдвое. Если это так, то ответственные люди, которые подписывали все эти соглашения и хотят из государственного или областного бюджетов деньги, должны за это ответить. Если там есть действительно обоснованные суммы, то конечно тогда средства надо перечислить", - цитирует пресс-служба Синютку.

Как отметили в ОГА, правоохранители установили, что должностные лица, в сговоре с подрядчиками, совершили растрату бюджетных средств.

По данному факту 25 мая открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок).

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Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, средства на проведение чемпионата мира по шахматам во Львове выделялись из областного и городского бюджетов, а их распорядителем выступала общественная организация, которая занималась организацией проведения турнира во Львове. По данным источника, в настоящее время решается вопрос об изъятии документации для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы, которая установит сумму причиненного ущерба.

Как сообщал УНИАН, с 1 по 18 марта во Львове проходил матч за звание чемпиона мира по шахматам, во время которого за золотую шахматную корону соревновались украинка Мария Музычук и китаянка Хоу Ифань.