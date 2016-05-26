Во Львове расследуют растрату средств во время чемпионата мира по шахматам
Главное управление Национальной полиции во Львовской области открыло уголовное производство по факту растраты средств во время проведения чемпионата мира по шахматам во Львове.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, председатель Львовской ОГА Олег Синютка 16 мая дал поручение создать специальную комиссию для проверки расчетов за предоставленные услуги при организации и проведении чемпионата мира по шахматам среди женщин во Львове. В состав этой комиссии вошли представители Госфининспекции, Национальной полиции, областной прокуратуры, Службы безопасности Украины.
Комиссия должна была проверить выставленные счета и оплаты, в частности, за проживание, питание и аренду зала.
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"Распространяется информация, что Львовская ОГА не перечислила около 1,5 млн грн за предоставленные услуги в ходе организации и проведения чемпионата мира по шахматам. Насколько мне известно, цены во многих услугах сильно завышены, иногда даже вдвое. Если это так, то ответственные люди, которые подписывали все эти соглашения и хотят из государственного или областного бюджетов деньги, должны за это ответить. Если там есть действительно обоснованные суммы, то конечно тогда средства надо перечислить", - цитирует пресс-служба Синютку.
Как отметили в ОГА, правоохранители установили, что должностные лица, в сговоре с подрядчиками, совершили растрату бюджетных средств.
По данному факту 25 мая открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок).
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Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, средства на проведение чемпионата мира по шахматам во Львове выделялись из областного и городского бюджетов, а их распорядителем выступала общественная организация, которая занималась организацией проведения турнира во Львове. По данным источника, в настоящее время решается вопрос об изъятии документации для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы, которая установит сумму причиненного ущерба.
Как сообщал УНИАН, с 1 по 18 марта во Львове проходил матч за звание чемпиона мира по шахматам, во время которого за золотую шахматную корону соревновались украинка Мария Музычук и китаянка Хоу Ифань.