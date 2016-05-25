Новый виток репрессий в оккупированном Крыму: появилось видео похищения в Бахчисарае члена Меджлиса

"Видео с камер наблюдения близлежащего магазина. Камеры запечатлели момент задержания Эрвина Ибрагимова. Его остановили предположительно ДПСники, потом пытались усадить в микроавтобус, он пытался сбежать, но его поймали и закинули в машину. Потом машина уехала в сторону Бахчисарайского водохранилища, через лесополосу", - написала на своей странице в Facebook сотрудница телеканала ATR Айше Умерова.

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированном Крыму в Бахчисарае пропал крымский татарин, член регионального Меджлиса Эрвин Ибрагимов.

Читайте такжеКоординатор блокады оккупированного Крыма признался в российском гражданстве

Напомним, с начала оккупации Крыма правозащитные организации множество раз заявляли о нарушениях прав человека на аннексированном полуострове. Чаще всего им подвергаются противники российской "власти", среди которых крымские татары.

В конце апреля была запрещена деятельность главного представительского органы крымских татар – Меджлиса. Его заподозрили в "экстремизме". Запрет Меджлиса уже вызвал массу жестких протестов со стороны европейских институций и правозащитных организаций.