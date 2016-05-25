Полиция Харькова открыла уголовное производство по факту нападения на журналиста программы "Наші гроші"

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области, сегодня, 24 мая, около 13.00 в Шевченковское отделение полиции в Харькове поступила информация о том, что возле одного из домов по улице Вавилова неизвестный напал на журналиста.

По данным полиции, на месте происшествия правоохранители выяснили, что сегодня представители СМИ осуществляли видеосъемку для подготовки сюжета по заданию главного редактора. Неожиданно к ним подошел неизвестный мужчина и стал в грубой форме требовать от оператора, чтобы тот прекратил съемку. Услышав от журналистов отказ, правонарушитель бросился в драку.

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Сотрудники полиции оперативно установили личность мужчины, который, со слов журналистов, напал на них. Им оказался 61-летний харьковчанин.

Информация о данном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1(угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Всех участников инцидента пригласили в отделение полиции для установления обстоятельств конфликта. Лицу, совершившему данное правонарушение, грозит до 5 лет лишения свободы.