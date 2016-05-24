Более трети украинцев допускают возникновение в ближайшее время массовых протестов - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова, которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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Так, на вопрос: "Как вы считаете, возможны ли в ближайшее время в вашем городе (селе) массовые выступления протеста в случае ухудшения жизни или в защиту своих прав?", 7,7% опрошенных выразили уверенность, что акции протеста состоятся (в декабре 2013 года, в начале Революции Достоинства таких респондентов было 13,2%).

Еще 27,7% украинцев на этот вопрос ответили: "Вероятно, да" (в декабре 2013 года их было 18,2%).

В то же время маловероятными считают проведение акций протеста 35,3% опрошенных (в декабре 2013 года так считали 32,7% респондентов), а 18,2% убеждены, что протестных выступлений не будет (в декабре 2013 года - 27,2%). Не смогли ответить на этот вопрос 11% опрошенных.

Вместе с тем в июле 2015 года ожидание протестных акций было ниже - 26,5%, отметили социологи.

Также, как показал опрос, если митинги и демонстрации состоятся, то 24% украинцев готовы принять в них участие (6% - обязательно, а 18% - скорее всего).

Традиционно самую высокую склонность к участию в протестных акциях проявили жители западного региона - 44%, а самую низкую - на Донбассе - 9%.

Опрос проводился Фондом "Демократические инициативы" им. Кучерива и Центром Разумкова с 11 по 16 мая 2016 года. Опрошено 2016 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Данные для сравнения приводятся по результатам опроса Киевского международного института социологии с 15 по 25 декабря 2015 года.