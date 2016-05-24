Более 35% украинцев поддерживают проведение досрочных парламентских выборов – опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива и Центром Разумкова, которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в Киеве

Вместе с тем 40,1% украинцев против проведения досрочных парламентских выборов (в декабре 2015 г. таких было 43,4%).

Не смогли ответить на этот вопрос 23,3% (в декабре 2015 г. - 19,9%).

Отвечая на вопрос, принимали бы вы участие в досрочных парламентских выборах в случае их проведения, 55,7% опрошенных сказали “да” (в декабре 2015 года - 56,5%), 26,5% - “нет” (в декабре 2015 года - 32,5%).

Не смогли ответить на этот вопрос 17,8% (в декабре 2015 г. - 10,9%).

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25,6% опрошенных считают, что в случае проведения досрочных выборов в ВР состав парламента будет лучше, 8,5% - “будет хуже”, 41% - “такой же”, 24,9% - “трудно сказать”.

Опрос проведен фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива и Центром Разумкова с 11 по 16 мая 2016 года. Опрошено 2016 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

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Данные для сравнения приводятся по результатам опроса Киевского международного института социологии с 15 по 25 декабря 2015 года.