В Музее Стены открылась выставка, посвященная Голодомору

В Берлине открылась выставка «Реквием», посвященная Голодомору 1932-1933 годов.

Как передает «Немецкая волна», на выставке представлены работы известного украинского художника Валерия ФРАНЧУКА. Организаторами мероприятия выступают Посольство Украины в ФРГ и Центральный союз украинцев в Германии.

Выставка проходит в Музее Стены в центре Берлина, который для немцев является символом объединения нации. Организаторы считают, что выставка, посвященная Голодомору, – это не политическая акция, а просто визуализация трагического отрезка истории украинцев. В частности, как отметил представитель Министерства иностранных дел Германии Вилли ЭЛЬБЕРТ, «я не думаю, что Голодомор – это политика. Прежде всего, это память народа».

Выставка будет продолжаться в берлинском музее до конца августа.