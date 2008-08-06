Налоговики раскрыли схему уклонения от налогов известной ФПГ

Работники Государственной налоговой администрации Украины раскрыли новую схему уклонения от налогов и хищения бюджетных средств, которую использовали предприятия известной финансово-промышленной группы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, схему удалось раскрыть благодаря внедрению в апреле этого года электронной системы контроля за полнотой начисления и правомерности заявления к возмещению из бюджета НДС.

Суть схемы заключается в следующем. Легально действующее предприятие изготовляло партию сырья для промышленности – аглоруду, заготовки для пластиковых бутылок, горюче-смазочные материалы и т.п. После этого продукция реализовывалась товаропроизводителям – аглоруда поставлялась на металлургические комбинаты, заготовки – на заводы по производству подсолнечного масла, а ГСМ – на нефтеперерабатывающие предприятия. На первый взгляд все легально, как и должно быть. Однако специалисты налоговой выявили, что за тот срок, пока вагоны с товаром следовали от реализатора к покупателю (а это в среднем 4 часа), продукция меняла пятерых владельцев.

Выяснилось, что между этими двумя предприятиями существовала целая цепь транзитных и фиктивных фирм, которая позволяла теневикам реализовывать преступную аферу.

Так, при проверке было установлено, что партии продукции шли на реализацию не напрямую к покупателю, а к транзитным субъектам хозяйствования, каждый из которых имел отраслевую специализацию. При этом товар реализовывался по заниженной в несколько раз цене. Это позволяло производителю уклониться от налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. затем эта же партия сырья направлялась на основное звено нелегальной схемы - фиктивное предприятие „ВСН”, где стоимость товара искусственно возрастала в несколько раз. Только это предприятие, если бы действовало легально, с проведенных операций должно было бы заплатить в бюджет налогов на сумму свыше 400 млн. грн.

И только впоследствии, снова таки через буфер в виде транзитных предприятий, товар по значительно завышенной цене попадал к покупателю, который сразу же формировал налоговый кредит и незаконно заявлял к возмещению из казны многомиллионные суммы.

Чтобы не попадать в поле зрения правоохранительных органов, мошенники зарегистрировали фирму „ВСН” на малообеспеченного жителя Закарпатья, хотя сами действовали в Днепропетровской области. А после того как этой фирмой заинтересовались налоговики, сразу создали другое фиктивное предприятие в Хмельницкой области.

Специалистам налоговой удалось установить, что все предприятия, задействованные в преступной афере, принадлежат одной финансово-промышленной группе. Сейчас выясняется полный круг лиц, причастных к финансовой махинации. Продолжается проверка.

Всего с участием налоговой милиции, по данным Главного управления налоговой милиции ГНА Украины, с начала года не допущено незаконное возмещение НДС на сумму 2,4 млрд. грн. В отношении организаторов незаконных сделок с НДС возбуждено 280 уголовных дел, по которым предотвращено хищение из бюджета свыше 630 млн. грн.