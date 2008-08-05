Как спасти легендарный 700-летний дуб?

Городской председатель Запорожья Евгений КАРТАШОВ обратился в Министерство охраны окружающей среды Украины и Министерство культуры Украины с просьбой направить в Запорожье специалистов, которые могут продлить жизнь знаменитого запорожского 700-летнего дуба.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе запорожской мэрии, городские власти крайне обеспокоены выводами ученых кафедры садово-паркового хозяйства и генетики растений Запорожского национального университета, которые обследовали нынешнее состояние дуба и пришли к выводу, что «поверхность ствола и скелетных ветвей дуба покрыта ходами стволовых вредителей, наблюдаются многочисленные трещины, что приводит к повышенной ломкости».

«За подписью мэра Евгения КАРТАШОВА письма направлены всюду, где есть дендрологи: в Запорожский национальный и Киевский сельскохозяйственный университеты, в ботанический сад и в лесное хозяйство. Городские власти просят обследовать дуб и посоветовать, что делать, чтобы сохранить легендарное дерево», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в 1990 году, чтобы спасти дерево, ставшее символом Запорожского края, в Запорожье были приглашены ученые из Киева. Главной проблемой тогда были высокие грунтовые воды, губившие великана. Специалисты отметили, что «отдельные крупные ветви дуба и частично ствол поражены центральной бурой деструктивной гнилью, вызванной серно-желтым трутовиком и печеночницей обыкновенной». Для борьбы со стволовыми вредителями ученые порекомендовали продезинфицировать 5-процентным раствором медного купороса срезы усохших скелетных ветвей, покрыть их садовым варом, а щели и дупла зацементировать. Все рекомендации были выполнены, но через 18 лет экологи, следящие за состоянием дерева, вновь заметили признаки приближающейся гибели дерева.