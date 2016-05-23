"Летят буквы": на въезде в город Днепр срезают буквы старого названия, местные жители вызвали полицию (фото)
18:35, 23 мая 2016Общество
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По словам журналистки, которая находится на месте событий, местные жители вызвали 3 патрульных полиции.
На въезде в город срезают буквы / facebook.com/pavlovskaya
Об этом сообщает местная журналистка Ольга Павловская в Facebook.
По ее словам, жители вызвали 3 патрульных, когда заметили «деятельность» вблизи стелы.
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Как сообщал УНИАН, 19 мая Верховная Рада Украины переименовала Днепропетровск на Днепр.
Фото: facebook.com/pavlovskaya
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