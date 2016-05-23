"Летят буквы": на въезде в город Днепр срезают буквы старого названия, местные жители вызвали полицию (фото)

18:35, 23 мая 2016
Общество
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По словам журналистки, которая находится на месте событий, местные жители вызвали 3 патрульных полиции.

Днипро / facebook.com/pavlovskaya

Об этом сообщает местная журналистка Ольга Павловская в Facebook.

По ее словам, жители вызвали 3 патрульных, когда заметили «деятельность» вблизи стелы.

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Как сообщал УНИАН, 19 мая Верховная Рада Украины переименовала Днепропетровск на Днепр.

Днипро / facebook.com/pavlovskaya

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