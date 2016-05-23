Приговор российским ГРУшникам Ерофееву и Александрову сегодня вступает в силу

"Сегодня вступил в силу приговор Голосеевского райсуда г. Киева в отношении Ерофеева и Александрова. Апелляция стороной защиты подана не была", - написала в соцсети адвокат Ерофеева Оксана Соколовская.

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"Соответственно, в ближайшее время будет подано ходатайство о помиловании граждан Российской Федерации президенту Украины в порядке, предусмотренном указом президента", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, российские спецназовцы Александров и Ерофеев 18 апреля приговорены к 14 годам лишения свободы.