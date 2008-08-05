Вакарчук знает о 20 поддельных сертификатах
А о скольких еще не знает?
Во время вступительных экзаменов в высшие учебные заведения выявлено как минимум 20 поддельных сертификатов с результатами внешнего независимого тестирования.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК.
“Думаю, что два десятка на сегодняшний день. Два десятка - это та цифра, которую я знаю. Возможно, что будет еще какая-то информация”, - сказал министр.
И.ВАКАРЧУК также сообщил, что Министерство образования и науки будет еще дополнительно проверять сертификаты после того, как высшее учебное заведение предоставит соответствующую информацию.
Он также отметил, что Министерство образования и науки Украины в следующем году намерено пересмотреть процедуру зачисления студентов в высшие учебные заведения.
«Думаю, что мы на следующий год пересмотрим вступительный уровень зачисления студентов в высшие учебные заведения», - сказал он.
И.ВАКАРЧУК еще раз отметил, что проведение внешнего тестирования является одной из наиболее удачных реформ в области образования в Украине.