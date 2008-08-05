МИД убеждает, что Украина имеет право продавать оружие Грузии

Военно-техническое сотрудничество Украины с Грузией является вполне легитимным и отвечает как дружественному характеру отношений между государствами, так и нормам международного права.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, комментируя заявление президента непризнанной республики Южная Осетия Эдуарда КОКОЙТЫ.

В МИД также отметили, что, осуществляя военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами, в том числе и с Грузией, Украина руководствуется резолюцией Совета безопасности Организации Объединенных Наций, строго соблюдает правила, установленные международными режимами в сфере торговли вооружением, а также нормы внутреннего законодательства в области экспортного контроля.

Как сообщал УНИАН, 1 августа резко обострилась ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта. В ночь на субботу в перестрелке в зоне конфликта с осетинской стороны погибли 6 и ранены 15 человек, с грузинской стороны ранения разной степени тяжести получили 9 человек. Миротворческие силы заявили, что перестрелку спровоцировала грузинская сторона. В свою очередь Тбилиси утверждает, что первой стрельбу начала южноосетинская сторона, на что он был вынужден открыть ответный огонь.

2 августа президент Южной Осетии Э.КОКОЙТА обвинил Украину и США в поставках оружия в Грузию. По его словам, именно Киев и Вашингтон поставили Тбилиси снайперские винтовки, которые накануне были использованы во время перестрелки.

4 августа министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявил, что обвинения в адрес Украины в незаконных поставках оружия в Грузию являются безосновательными.

«Если украинское оружие кто-то покупает, то это означает, что оно имеет спрос в мире. Мы имеем много избыточного оружия и пытаемся его продавать, но только в те страны, в отношении которых нет международного эмбарго на торговлю оружием», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Он также сообщил, что в отношении Грузии не введено никаких международных санкций на операции по купле-продаже оружия.