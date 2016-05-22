Луценко уверяет, что не будет мстить за 2,5 года незаконного заключения

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что не будет мстить кому-либо за 2,5 года незаконного заключения, но уверяет, что те, кто грабил страну при прошлой власти и сейчас, будут наказаны.

Об этом генпрокурор заявил в комментарии журналистам, запись которого транслировал один из телеканалов, во время "экскурсии" в камеру № 158 Киевского СИЗО, где содержался во время расследования уголовного дела против него.

"Я не стал генеральным прокурором, чтобы кому-то отомстить. Сначала здесь (в СИЗО) я думал только о мести. Эти мысли отнимали у меня все время, и с этим было невероятно трудно жить, но однажды я решил от мести отказаться... Я не собираюсь тратить время на месть тем деятелям. Мести не будет, но это не снимает вопрос справедливого наказания тех, кто грабил и убивал, и для тех, кто делает это сейчас", - сказал Луценко.

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Как сообщал УНИАН, Луценко 12 мая был назначен генеральным прокурором Украины.

Справка УНИАН. Луценко был арестован в декабре 2010 года. Генпрокуратура обвинила его в превышении полномочий на посту главы МВД.

В феврале 2012 года Луценко был приговорен к 4 годам заключения с конфискацией имущества. Кроме того, в августе 2012 года экс-министра приговорили к двум годам ограничения свободы.

7 апреля 2013 года на то время президент Украины Виктор Янукович помиловал Луценко.

В марте 2014 года суд отменил все приговоры, вынесенные Луценко.