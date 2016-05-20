Председатель Полтавской ОГА переименовал более 600 улиц, подлежащих декоммунизации

Об этом губернатор сегодня сообщил корреспонденту УНИАН.

По его словам, во исполнение Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» будет переименовано в области более 600 улиц. Подавляющее большинство из них - в областном центре.

«Над этим документом работали эксперты, общественные активисты, жители Полтавы, которые участвовали в опросе, историки и краеведы, депутаты. Мы постарались максимально учесть мнение каждого и одновременно подчеркнуть, что Полтавщина - сердце Украины, - прокомментировал подписание Головко.

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"Мы возвращаем часть исторических украинских названий улицам, которые они носили до коммунистического режима, и даем новые, связанные с фигурами борцов за независимость Украины и с нашим настоящим. Уверен, что этот документ даст новый патриотический толчок для развития Полтавской области", - отметил председатель ОГА.

Головко также сообщил, что текст распоряжения с полным перечнем всех переименованных улиц - почти 30 листов - с понедельника начнут обнародовать в СМИ. Распоряжение вступит в силу через 10 дней после опубликования.