В Днепропетровске сгорела земельная документация

В Днепропетровске пожар в помещении Управления земельных ресурсов повредил документацию, оргтехнику, мебель.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Жертв и пострадавших нет.

По данным пресс-службы, пожар был ликвидирован подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС в составе 22 отделений сегодня в 00.50.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщал УНИАН, пожар в центре Днепропетровска по ул. Набережная Ленина, 29А, возник вчера в 17.40 в десятиэтажном здании Днепропетровского проектного института "Днепроцивилпроект" на 9-м этаже в арендованном помещении Днепропетровского филиала центра земельного кадастра. Потом пожар распространился на арендованное помещение Управления земельных ресурсов Днепропетровска.

На месте пожара работала оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровской области.