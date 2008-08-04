В Крыму конфисковано более 40 мини-гостиниц

С начала курортного сезона сотрудники налоговой милиции Крыма изъяли более 40 мини-пансионатов и мини-гостиниц на сумму свыше 16 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Крыма.

«Причина подобных действий – отсутствие у людей, предоставляющих отдыхающим услуги по временному проживанию, необходимых разрешающих документов», - говорится в сообщении. По каждому из таких фактов документы были переданы в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Как отмечают налоговики, показательным для владельцев мини-гостиниц должно стать решение судьи Ялтинского городского суда в отношении гражданки, сдававшей приезжим жилье без оформления необходимых документов. Суд постановил признать гражданку виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных нарушениях и подвергнуть штрафу в размере 340 грн., а изъятые сотрудниками налоговой милиции здания – конфисковать в доход государства.