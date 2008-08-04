На луганскую шахту закупили оборудование, опасное для горняков

Сотрудниками Управления СБУ в Луганской области обнаружен факт поставки на шахту некачественного оборудования, эксплуатация которого могла создать угрозу безопасности горняков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Луганской области.

Правоохранители установили, что в адрес ОАО «Лисичанскуголь» за бюджетные средства одной из харьковских фирм, которая выиграла соответствующий тендер, была поставлена партия рельсовых проводников (специальные устройства, которые используются для перемещения и торможения клети в шахтном стволе).

По условиям договора, рельсовые проводники должны были отвечать требованиям стандартов производителя, иметь паспорт или сертификат качества, разрешение госгорпромнадзора на использование товара. Согласно документам, поставщик выполнил все условия. Однако сотрудники областного Управления СБУ выяснили, что проводники изготовлены разными заводами и к использованию непригодны.

Согласно выводам Донецкого НИИ судебных экспертиз и Территориального управления Госгорпромнадзора по Луганской области, применение этих устройств в шахте недопустимо. Их эксплуатация в вертикальном стволе, где двигается клеть с людьми, создала бы большую угрозу безопасности шахтеров.

Вся партия рельсовых проводников, поступившая на угледобывающее предприятие, изъята.

По факту растраты государственных средств в больших размерах в отношении должностных лиц ОАО „Лисичанскуголь” и фирмы, которая поставила некачественное оборудование, возбуждено уголовное дело.