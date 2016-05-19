Эксперты назвали самые дешевые для романтических свиданий города

Об этом пишет в четверг, 19 мая, Лента.ру со ссылкой на The Daily Telegraph.

Рандеву там обойдется в 42 доллара. В эту сумму входит поездка на такси, ужин на двоих в пабе или кафе, безалкогольные напитки, два билета в кино и два пива. В индонезийской Джакарте романтическая встреча будет стоить 44 доллара, в Мумбае — почти 45 долларов.

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Самым дорогим городом для свиданий стал Цюрих, где рандеву эксперты оценили в 201 доллар. В Копенгагене придется заплатить 173 доллара, а в Токио — 172 доллара.

Эксперты Deutsche Bank также рассчитали «индекс греха» — стоимость пяти бутылок пива и двух пачек сигарет. Выше всего этот показатель в Мельбурне — почти 67 долларов. В Маниле за спиртное и табак придется заплатить в шесть раз меньше — всего 11 с небольшим долларов.

Кроме того, аналитики вычислили стоимость отдыха на выходных в разных городах мира. При расчете рейтинга учитывались стоимость двух ночей в пятизвездочном отеле на двоих, два ужина в пабе и два обеда в ресторане, аренда машины на два дня, две пинты пива, четыре литра безалкогольных напитков, а также покупка пары джинсов и пары кроссовок. Дороже всего такой отдых обойдется в Цюрихе — около 3,5 тысяч долларов. Дешевле всего — в малайзийской столице Куала-Лумпуре (688 долларов).