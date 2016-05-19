Начата процедура заочного осуждения украинца, который перевез террористам "ЛНР" броневик от Жириновского

Об этом сообщает в пресс-службе ГПУ.

«Генеральной прокуратурой Украины начата процедура заочного осуждения гражданина Украины, который подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины в уголовном производстве по факту содействия гражданином Российской Федерации В. Жириновским и другими лицами деятельности террористической организации «ЛНР», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что «гражданин РФ Владимир Жириновский», находясь в Москве, в мае 2014 года вступил в преступный сговор с активными участниками террористической организации по материальному обеспечению вооруженных формирований этой организации, в частности путем предоставления транспортного средства марки ГАЗ (модель «Тигр»), имеющего двойное функциональное назначение.

Читайте такжеВ Москве под "Боже, царя храни!" открыли прижизненный памятник Жириновскому (видео)

«В дальнейшем указанный гражданин Украины 07.05.2014, выполняя отведенную ему роль, получив на территории Российской Федерации автомобиль «Тигр», путем осуществления угроз сотрудникам Государственной пограничной службы Украины совершить взрыв на пропускном пункте «Изварино», обеспечил незаконное пересечение государственной границы Украины указанным транспортным средством, которое в этот же день в г. Луганск передал руководителям террористической организации «ЛНР», - сообщает Генпрокуратура.

В ведомстве отметили, что Шевченковский районный суд Киева 16 мая 2016 года удовлетворил соответствующее ходатайство органа предварительного расследования, согласованное с прокурором, и предоставил разрешение на осуществление в отношении подозреваемого специального досудебного расследования в этом уголовном производстве.