Сообщено о подозрении украинцу, который перевез для террористов "ЛНР" броневик от Жириновского

Об этом говорится в сообщении управления по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

"Генеральной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении гражданину Украины, который подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации), в уголовном производстве по факту содействия гражданином Российской Федерации Жириновским В.В. и другими неустановленными лицами деятельности террористической организации "Луганская народная республика", - отмечается в сообщении.

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В ГПУ напомнили, что Жириновский, находясь в Москве, в мае 2014 года вступил в преступный сговор с активными участниками террористической организации относительно материального обеспечения вооруженных формирований, в частности путем предоставления транспортного средства марки ГАЗ (модель "Тигр"), имеющего двойное функциональное назначение.

Подозреваемый гражданин Украины 7 мая 2014 получил на территории РФ автомобиль "Тигр", осуществил незаконное пересечение государственной границы Украины, направил его к г. Луганску, где в тот же день передал руководителям террористической организации "ЛНР".

В Генпрокуратуре отмечают, что санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Также отмечается, что обращение, направленное в этом производстве в соответствии с заключенными между государствами соглашениями к российской стороне об оказании международной правовой помощи, в том числе относительно вручения Жириновскому сообщения о подозрении, компетентными органами РФ на протяжении полтора года оставалось без исполнения.

Кроме того, в марте этого года Генеральная прокуратура России отказалась от выполнения поручения по мотивам якобы угрозы суверенитету, безопасности и другим существенно важным интересам РФ.

В свою очередь правоохранительные органы Украины продолжают принимать меры с целью установления всех лиц, причастных к совершению этого и других преступлений, привлечения виновных к установленной законом ответственности.

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Как сообщал УНИАН, 7 мая 2014 года в Луганской области через государственную границу со стороны России незаконно и несанкционированно прорвался бронированный джип российского политика Жириновского.

По сообщению правоохранителей, в среду, 7 мая, в 18:10 к контрольно-пропускному пункту "Изварино" на 4 микроавтобусах подъехали 30-35 вооруженных лиц в камуфляже и масках и остановились на расстоянии 200 метров от КПП.

"Примерно в 20:30 через государственную границу с территории Российской Федерации через ограждение "Волна" совершил несанкционированный въезд на территорию Украины автомобиль "Тигр" (УЕ 986 К 77 рус), который уехал в неизвестном направлении. После этого неизвестные на микроавтобусах с места происшествия скрылись", - говорилось тогда в сообщении милиции.

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