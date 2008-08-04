У Черновецкого хотят продать 10 кинотеатров

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры, советник премьер-министра Александр БРИГИНЕЦ обнародовал названия 10 муниципальных кинотеатров, которые Киевская городская госадминистрация предлагает продать.

Как сообщил УНИАН А.БРИГИНЕЦ, в перечень 10 столичных коммунальных кинотеатров, которые могут быть проданы и со временем прекратить функционирование в качестве кинотеатров вошли: «Братислава», «Лейпциг», «Ленинград», «Россия», кинотеатр им. Т.Г. Шевченка, «Киевская Русь», «Флоренция», «Экран», «Жовтень», кинотеатр им. Гагарина.

При этом председатель комиссии отметил, что на сегодня в киевской собственности остаются 19 кинотеатров, включая названные.

«Наша комиссия рассмотрела предложение КГГА и не поддержала его, отложив окончательное принятие решения на сентябрь, когда состоится открытое заседание комиссии. Надеюсь, город найдет возможность сохранить в своей собственности все 19 кинотеатров», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет 26 апреля 2007 года принял решение о создании на базе 19 коммунальных кинотеатров нового коммунального предприятия Киевской городской госадминистрации “Киевкинофильм”.

Решение было принято с целью повышения качества и конкурентоспособности украинского кино, пропаганды экранных видов украинского и мирового искусства, организации работы по широкому использованию кино- и видеофильмов, усовершенствования форм кинообслуживания населения Киева и т.д.

Планировалось, что в КП “Киевкинофильм” будут входить детские специализированые кинотеатры “Ереван”, “Алмаз”, “Старт”, “Факел”, им. Чапаева, “Пролисок”, “Проминь”, “Салют”, а также государственные коммунальные предприятия - кинотеатры “Братислава”, “Лейпциг”, “Ленинград”, “Молодежный”, “Россия”, им. Шевченко, им. Гагарина, “Жовтень”, “Экран” и коммунальные кинотеатры “Киевская Русь” и “Флоренция”.