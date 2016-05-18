В Харькове около 150 человек вышли на митинг к 72-й годовщине депортации крымских татар
20:23, 18 мая 2016Общество
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В Харькове около 150 человек принимают участие в митинге к 72-й годовщине депортации крымских татар.
Участники мероприятия держат флаги крымскотатарского народа / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, митинг памяти проходит на площади Свободы напротив здания облгосадминистрации.
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Участники мероприятия держат флаги крымскотатарского народа и государственные флаги Украины.
Выступая во время митинга, спикеры отметили, что в средне мая 1944 года из Крыма в Среднюю Азию, на Дальний Восток и за Урал были депортированы около 200 тысяч крымских татар, 50% из которых погибли в первые годы после выселения.
Участники минутой молчания почтили память погибших. Молебен памяти жертв депортации провели православный и мусульманский священники.
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