В Харькове около 150 человек вышли на митинг к 72-й годовщине депортации крымских татар

20:23, 18 мая 2016
Общество
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В Харькове около 150 человек принимают участие в митинге к 72-й годовщине депортации крымских татар.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, митинг памяти проходит на площади Свободы напротив здания облгосадминистрации.

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Участники мероприятия держат флаги крымскотатарского народа и государственные флаги Украины.

Выступая во время митинга, спикеры отметили, что в средне мая 1944 года из Крыма в Среднюю Азию, на Дальний Восток и за Урал были депортированы около 200 тысяч крымских татар, 50% из которых погибли в первые годы после выселения.

Участники минутой молчания почтили память погибших. Молебен памяти жертв депортации провели православный и мусульманский священники.

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