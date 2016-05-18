Порошенко хочет прописать в Конституции право крымских татар на самоопределение в составе Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал перед началом концерта-реквиема памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Национальной опере Украины.

"Мы обязаны начать в парламенте Украины процесс внесения изменений и дополнений к разделу Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым", которые бы в полной мере вытекали из неотъемлемого права крымскотатарского народа на самоопределение в составе суверенного и независимого украинского государства", - заявил Порошенко.

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Президент отметил, что обратится к Конституционной комиссии с призывом образовать в ближайшее время из числа членов комиссии, представителей Меджлиса и экспертов рабочую группу по подготовке изменений и дополнений к указанному раздела Основного закона.

Напомним, накануне председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат ВР Рефат Чубаров заявил, что ожидает от Порошенко именно таких действий.