В Днепропетровске 19 мая частично отключат воду

В четверг, 19 мая, с 9.00 до 20.00 в связи с проведением работ по перевключению новой водопроводной сети в Днепропетровске в районе перекрестка улиц Владимира Моссаковского (Клары Цеткин) и Паторжинского будет прекращено водоснабжение потребителей по ряду адресов.

Об этом сообщает 056.ua со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского горсовета. Читайте такжеВ Запорожье более 100 тысяч жителей вторые сутки остаются без воды из-за аварии на водоводе (фото, видео) Согласно сообщению, водоснабжение буду прекращено по следующим адресам: - ул. Паторжинского, 6Б, 8, 10, 10А (Общежитие №1 Национального академии государственного управления при президенте Украины, 11 (ЖСК-175), 14-16, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24; - ул. Паторжинского, 11А (Институт непрерывного профессионального образования); - ул. Паторжинского, 11А (Общежитие № 4 Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры); - ул. Паторжинского, 18А (Районный суд); - ул. Чернышевского, 24А (корпус Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры, расположенный со стороны ул. Паторжинского) - ул. Владимира Моссаковского (Клары Цеткин) (от ул. Паторжинского до ул. Чернышевского), дома № 6А (ООО «Веритас Плюс»), 8 (ОСМД), 12, 14, 16, 18, 20, 20В, 22, 24; - ул. Жуковского, 6А (общежитие № 2 и учебный корпус Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры); - ул. Гоголя, 17 (Детский сад № 115 и жилой дом Национального университета им. Олеся Гончара). На время выполнения работ рекомендуется создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

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