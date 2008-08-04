В Украине подорожают кредиты на автомобили

Кредиты на автомобили растут, пишет «Автоцентр». До конца года 25% годовых могут стать реальностью, говорят эксперты.

Даже если кредит взят давно, банк имеет право его пересмотреть. Такая норма указана в большинстве контрактов. Владелец авто может или погасить долг в сжатые сроки, или же ежемесячно платить больше. Второе вероятнее, так как мало кто в состоянии отдать всю сумму за 10-20 дней.

ICTV