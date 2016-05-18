На Днепропетровщине пожар унес жизни 4 человек (фото)

Пожар произошел 17 мая в 4:30 в с. Хащовое Новомосковского района Днепропетровской области, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

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Согласно сообщению, сотрудники полиции установили, что в день пожара хозяин дома и двое его односельчан употребляли спиртные напитки. После этого они легли спать, а для обогрева включили в каждой комнате самодельные обогреватели.

"После тушения пожара следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, обнаружила в разных комнатах дома тела хозяйки дома - 65-летней пенсионерки, ее 41-летнего сына и 56-летнего односельчанина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также во время тушения пожара из дома был выведен 33-летней мужчина, который госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где он впоследствии скончался.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).