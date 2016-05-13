На Черкасщине шаровая молния залетела в дом и взорвалась

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, хозяйка дома рассказала, что, находясь во время грозы на кухне, она услышала за стеной похожий на электрический треск и непонятное шипение. Женщина пошла на звук и в это мгновение в коридоре произошел мощный взрыв, после которого женщина упала на пол и на несколько секунд потеряла сознание.

В результате взрыва шаровой молнии значительно повреждена крыша дома, а также его перекрытия, ударной волной выбиты окна. Сгорели не только все электрические бытовые приборы, но и расплавилась вся электрическая проводка в доме. Электромагнитный импульс от взрыва шаровой молнии на некоторое время вывел из строя электрические приборы в соседних домах. К счастью, взрыв шаровой молнии не вызвал пожара в доме.

Шаровая молния - редкое природное явление, которое имеет вид подвижного сгустка плазмы размером от нескольких до несколько десятков сантиметров, иногда издает звук, похожий на шипение. Относительно природы этого явления до сих пор не существует единого мнения, впрочем, несомненно то, что шаровая молния является одной из форм электрического разряда (молнии в широком понимании этого слова).

Существуют около 200 теорий, объясняющих явление, но ни одна из них не получила абсолютного признания в академической среде. В лабораторных условиях похожие, но кратковременные явления удавалось получить несколькими различными способами. Но о происхождении естественной шаровой молнии вопрос остается открытым.