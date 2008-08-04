В Москве умер Александр Солженицын

В Москве на 90-м году жизни умер русский писатель, историк и общественный деятель Александр Солженицын, передает Эхо Москвы.

Сын писателя рассказал, что Александр Исаевич в последнее время сильно болел, однако продолжал заниматься творческой деятельностью, в частности, работал над изданием своего полного собрания сочинений.

Александр Солженицын – лауреат Нобелевской премии по литературе, был выслан в 1974-м году из СССР за антисоветскую деятельность. Он вернулся на родину через 20 лет и с тех пор жил в России. Его имя стало широко известно в 1962 году, когда в журнале "Новый мир" была опубликована повесть "Один день Ивана Денисовича".