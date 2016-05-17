В Харькове представят экспозицию старой техники

16:59, 17 мая 2016
Общество
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В этом году совместно с выставкой ретро-автомобилей харьковчанам представят экспозицию старой техники.

компьютер / gx.net.ua

Об этом сообщает "Город Х".

Любопытные смогут посмотреть и пощупать раритетные компьютеры, магнитофоны, телефоны, приставки и пластиночные проигрыватели.

"Только одних компьютеров будет представлено более 10 штук, из них пять - из моей личной коллекции. Самый древний - 1994 года и он еще работает!", - рассказывает ответственная за экспозицию ретро-техники Кира Ефанова.

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По словам организаторов, такого скопления техники ХХ века горожане не увидят больше нигде.

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