СБУ задержала главу профсоюза, требовавшего взятку в $100 тысяч за прекращение акций протеста (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, в марте 2016 года профсоюзный деятель организовал бессрочную акцию протеста под Госслужбой по вопросам геодезии, картографии и кадастра с требованием отставки руководителя учреждения. Затем глава профсоюза вышел с "предложением" относительно условий свертывания акции. За отказ от протестов он потребовал должность заместителя руководителя Госгеокадастра или 100 тысяч долларов.

Сотрудники Департамента защиты национальной государственности СБУ задержали профсоюзного лидера в одном из киевских торговых центров во время получения части взятки в размере 150 тысяч гривень.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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