Мужчина отрезал голову попутчику в рейсовом автобусе

Пассажир канадского автобуса набросился на сидящего по соседству человека, несколько раз ударив его ножом, а затем отрезав голову, сообщает Associated Press.

По словам полиции, инцидент произошел ночью в автобусе, направлявшемся по маршруту Эдмонтон – Виннипег.

По словам одного из свидетелей, жертве было на вид 19 лет, он спал на сиденье автобуса со включенным плеером. Внезапно соседний пассажир начал бить его ножом. Затем водитель заметил, что люди начали метаться по салону автобуса, и остановил машину. Преступник положил тело молодого человека на пол и начал отрезать ему голову большим охотничьим ножом. Свидетель отметил, что жертва и убийца между собой никак не общались, и, скорее всего, вообще не были знакомы.

По словам очевидцев, убийца был абсолютно спокоен, на лице не было никаких эмоций, он вел себя «словно робот».

Пассажиры выбежали из автобуса и заблокировали выход. Затем, по их словам, преступник подошел к двери автобуса и продемонстрировал всем отрезанную голову, после чего бросил ее на пол и ушел дальше расчленять тело.

Мужчина был арестован примерно через три часа после произошедшей бойни. Власти пока отказываются комментировать произошедшее.

Полит.ру