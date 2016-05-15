Результаты голосования Европы за Джамалу (инфографика)

Об этом сообщает журналист Вячеслав Садовничий на своей странице в Facebook.

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"Новая методика подсчета голосов впервые показывает отдельно мнение жюри, а отдельно - мнение телезрителей. И, как оказалось, они часто не совпадают. Всегда думал, что Западная Европа "холодна" к Украине, но цифры говорят, что это была средняя температура по больнице. Например, жюри Австрии и Франции дали Украине по 0 баллов, а зрители - по 10 баллов. По старой системе мы бы получили что-то усредненное, а новая показывает обе стороны голосования", - написал жуналист.

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Напомним, жюри дали Украине 211 баллов, зрители - 323 балла, суммарно 534 балла у Джамалы. Исландия единственная страна, которая не отдала ни одного голоса украинской певице.