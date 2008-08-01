Позиция НКРЭ ставит под удар работу газовой отрасли – эксперты

Саботаж вопроса о пересмотре тарифов на транспортировку природного газа негативно скажется на работе обл- и горгазов и увеличит возможность возникновения техногенных катастроф в стране, считают опрошенные УНИАН эксперты.

Александр Параший, аналитик инвестиционной компании «Конкорд Капитал» сказал корреспонденту УНИАН: «У нас все дорожает, особенно – газ, и понятно, что издержки газораспределительных компаний растут и уже не покрываются установленными для них государством тарифами. Их обязательно нужно пересматривать». Эксперт уверен, что в тарифах нужно учитывать не только повышение зарплат (без этого отрасль, работа в которой, с учетом требований безопасности, требует и опыта, и высокой квалификации, лишится лучших кадров), но и затраты на обновление и модернизацию газовых сетей, на совершенствование работы с населением и предприятиями по повышению уровня оплаты за использованный газ, на претензионную деятельность и представительство в судах.

Представитель «Конкорд Капитал» считает, что в данных рыночных условиях повышение тарифов -единственный возможный источник развития облгазов. Привлечение внешнего финансирования для данного сектора затруднительно, так как непонятны источники возврата инвестированных средств. Как отмечает Александр Параший, любой инвестор хочет прозрачности, то есть, он должен знать, куда пойдут его деньги, и понимать, как его инвестиции будут возвращаться. «Я думаю, что в данном секторе такого понимания у инвестора нет: структура собственности непрозрачная, нет никаких гарантий относительно того, не отберут ли завтра у облгазов арендуемые сети».

Народный депутат предыдущих созывов, эксперт по экологии и энергоносителям Геннадий РУДЕНКО уверен, что саботирование тарифного вопроса со стороны НКРЭ носит политический характер. «Я считаю, что это популизм. И в очередной раз можно сказать о том, что НКРЭ в том виде и том составе, в котором она сегодня работает в Украине, не является органом, работающем на экономику. Похоже, что в популистских решениях, которые он сегодня принимает, заинтересованы отдельные политики». «И могут ли эти предприятия привлекать инвестиции, что было бы для них альтернативным источником финансирования, - спрашивает он, - если у нас все еще остаются в силе старые принципы ценообразования, не соответствующие рыночным механизмам».

Эксперт отмечает что «Нафтогаз Украины» и правительство ввели целевую надбавку к цене газа, которая не отвечает ни закону, ни логике, потому что она идет на погашение старой задолженности. В этой ситуации НКРЭ должна бы использовать свой независимый статус и уставное предназначение для того, чтобы сразу или хотя бы постепенно выходить на мировые тенденции, заключающиеся в том, что цена на газ для населения устанавливается выше, чем для промышленности. В этом случае реальный плательщик за газ – население – получает стимулы для того, чтобы сокращать его потребления для бытовых целей. Сегодня же у нас действует анахронизм – льготная цена для населения, включающая и низкий, практически нерентабельный тариф для облгазов, оказывающих услуги по газораспределению и в значительной мере отвечающих за безопасную эксплуатацию соответствующих сетей и приборов. «Отсюда – потенциальная возможность для тех или иных нарушений и отклонений, которые могут привести к техногенным ситуациям», - отметил Руденко.

По мнению эксперта, правильный подход мог бы заключаться в повышении тарифов для облгазов и оказании адресной помощи беднейшим слоям населения. «Так что НКРЭ, по моему мнению, не выполняет своей миссии и не смотрит правде в глаза», - считает Геннадий Руденко.

Справка УНИАН