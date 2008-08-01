В Америке нашелся свой Павлик Морозов

В американском штате Калифорния судят женщину, обвиняемую в изготовлении фальшивых денег. Донес на злоумышленницу собственный сын.

В пятницу 30-летняя Джесси Рид предстанет перед судом округа Керн по обвинению в изготовлении фальшивых денег и водительских прав, передает Associated Press.

Вывести преступницу на чистую воду помог ее собственный сын, пишет The San Francisco Chronicle. В июне 10-летний житель города Бейкерсфилд сам принес в полицию образцы фальшивых денег и пожаловался помощникам шерифа на "проделки" матери.

Как следует из материалов дела, в полиции мальчик рассказал и о компьютере, который стоит дома. По словам юного информатора, с помощью него женщина изготавливает поддельные удостоверения личности.

Полицейские обратились в суд за ордером на обыск и изъяли у подозреваемой компьютерные диски, сканеры и принтеры. 4 июля злоумышленница была арестована, однако вышла на свободу в тот же день после внесения залога в размере 50 тысяч долларов. Надо полагать, это были настоящие деньги.

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