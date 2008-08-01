В Украине подтопленными остаются 523 населенных пункта

На сегодняшний день в Украине в шести областях западного региона, а именно: в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Тернопольской, которые пострадали в результате стихийного бедствия, остаются подтопленными 523 населенных пункта (отведена вода от 261 н.п.), 9 тыс. 10 жилых домов (отведена вода от 38 тыс. 660 домов).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Также остаются затопленными водой 24 тыс. 917 га сельскохозяйственных угодий.

Подразделениями МЧС осуществляется доставка населению продуктов питания, питьевой воды и медикаментов, транспортировка пострадавших из зоны подтопления в лечебные заведения.

В пострадавшие районы населению доставлено 223 тыс. 400 кг продуктов питания, 600 тыс. 568 л питьевой воды, 5 тыс. 400 кг медикаментов.

Восстановлено 62 автомобильных и пешеходных мостов, укреплено 75 единиц берегоукреплений, отремонтировано 84 км автомобильных дорог.

Всего к выполнению работ по ликвидации последствий паводка в западном регионе привлечено 10 тыс. 484 чел. и 2 тыс. 180 ед. техники.