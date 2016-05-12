Российские полицейские сорвали украинский флаг с Культурного центра Украины в Москве перед Днем Победы

Об этом УНИАН сообщил очевидец событий.

Читайте также"За Украину": В Москве напали на проукраинского активиста

По его словам, после провокаций российских радикалов, которые сорвали и осквернили флаг Украины, закрепленный перед входом в культурный центр, было принято решение разместить его на крыше здания. Однако, как выяснилось, флаг был очень хорошо виден из здания МИД РФ и других российских госучреждений. В результате в культурный центр прибыли российские полицейские в сопровождении людей в штатском. Угрожая охранникам физической расправой, они забрались на крышу и похитили флаг.

Как сообщал УНИАН, 11 марта российские радикалы напали на Национальный культурный центр Украины в Москве. Был сорван и сожжен государственный флаг Украины.

"Трое агрессивно настроенных людей в масках прибыли к нашему центру на Арбате и сорвали с флагштока флаг Украины, разорвали его, после облили какой-то жидкостью и подожгли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на этом радикалы не остановились - они облили красной краской таблички, на которых написано на русском и украинском языках "Национальный культурный центр Украины".

Центр является госсобственностью Государства Украина и работает на основании двухстороннего соглашения с РФ.

Российский аналог - Российский центр науки и культуры - находится в Киеве по адресу: ул. Борисоглебская, 2.

Российские органы власти проводят кампанию по уничтожению объектов культуры, связанных с Украиной. 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошел обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск прошел дома у директора библиотеки Наталии Шариной. 30 октября Шарина была помещена под домашний арест. Следователи заявили, что она якобы распространяла среди посетителей библиотеки «экстремистскую литературу».