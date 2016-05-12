На Каннском кинофестивале начал работать Украинский павильон

Как сообщает сайт Государственного агентства Украины по вопросам кино, Госкино совместно с международным кинофестивалем "Молодость" выступили организаторами украинского павильона, который традиционно становится площадкой для представления украинского кино миру.

"На плазменном экране в павильоне все время демонстрируются ролики украинских фильмов: трейлеры готовых и тизеры тех, что находятся на стадии производства", - говорится в сообщении.

В павильоне будет представлен каталог "Украинские фильмы 2015-2016", изданный специально к 69-му Каннскому международному кинофестивалю Национальным центром Александра Довженко.

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Кроме того, на кинорынке в Каннах состоятся показы украинских фильмов: "Гнездо горлицы" Тараса Ткаченко, "Моя бабушка Фанни Каплан" Алены Демьяненко и "Теперь я буду любить тебя" Романа Ширмана.

Также состоятся рыночные показы фильма "Гетьман" Валерия Ямбурского (автор сценария и продюсер Виктор Веретенников) и полнометражного 3D-анимационного фильма "Никита Кожемяка" Манука Депояна.

10 украинских режиссеров фильмов короткого метра смогут лично представить свои работы в секции Short Film Corner. Показ короткометражного кино разбит на 2 блока, просмотр будет проходить 18 и 19 мая.

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Среди прочего, 14 мая в украинском павильоне запланирована презентация кинофестиваля "Молодость".

Как сообщал УНИАН, 69-й Каннский фестиваль открылся 11 мая премьерой картины Вуди Аллена "Cafe Society" с участием Джесси Айзенберга и Кристен Стюарт. В основном конкурсе свои фильмы представят режиссеры Педро Альмодовар, Джим Джармуш, Кен Лоуч, Поль Верхувен, Жан-Пьер и Люк Дарденны и актер Шон Пенн.