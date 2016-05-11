В Днепропетровске пройдет "Ночь музеев"

15:51, 11 мая 2016
Общество
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Днепропетровский национальный исторический музей им. Д. Яворницкого традиционно проведет "Ночь музеев", которая пройдет 14 мая с 18 до 00:00 часов.

056.ua

Для комфорта посетителей сохранены цены на уровне 2014 года года. Стоимость билетов взрослый - 60 грн, детский - 40 грн, сообщает 056.ua. В течение шестичасового нон-стоп действа музей покажет посетителям  многообразие культуры и истории Днепропетровской области,  в котором можно будет увидеть парадоксальные, неожиданные, а иногда даже абсурдные параллели с современностью.

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Посетители смогут увидеть путешествие "из варяг в греки", казацкие науки, посетить бал XIX века и спиритический сеанс начала ХХ века, научиться танцевать "запретный" чарльстон двадцатых годов и побороться с неграмотностью начале тридцатых годов.

Также посетителям предложат кофе, мастер-классы, кинотеатр под открытым небом, мини-выставки.

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