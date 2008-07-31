ДТП в Крыму: семеро погибших, в т. ч. трое детей - фото (обновлено)

7 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Крыму. Среди погибших - 3 детей (2002, 1999, 1996 лет рождение).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Крыма, ДТП произошло сегодня утром на 628-ом километре автодороги Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта.

Автомобиль ВАЗ-21099 (с харьковскими номерными знаками), двигаясь со стороны Харькова в сторону Симферополя, выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик МАЗ, который двигался во встречном направлении. После столкновения легковой автомобиль развернуло на 180 градусов и выбросило в кювет. Все семь человек, находящиеся в ВАЗе, погибли. Личности погибших устанавливаются.

«Одна из версий причины произошедшего – водитель ВАЗ 21099 заснул за рулем», - отметили в ГАИ.