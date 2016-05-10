"У меня муж армянин, я за армян!": Организаторы "Евровидения" дисквалифицировали судью от России

Об этом говорится в заявлении ЕВС, опубликованном на его странице в Facebook.

"После конструктивных переговоров между ЕВС и РТР - российским телевещателем - РТР предложил отозвать соответствующего члена жюри, сделавшего эту видеозапись. Как следствие, ЕВС объявил результаты голосования соответствующего судьи недействительными", - сказано в сообщении.

Отмечается, что действительными будут считаться оценки остальных 4 членов российского жюри. При этом РТР сможет заменить Стоцкую на другого судью для оценки участников финала конкурса, который пройдет 14 мая.

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Российская телекомпания, как отмечает ЕВС, в свою очередь выразила сожаление в связи с инцидентом, а также принесла извинения нидерландскому и армянскому телевещателям (Стоцкая комментировала участников от этих стран).

ЕВС при этом отмечает что не считает нарушением правил публикацию мнений и оценок жюри, если до окончания финала "Евровидения" они будут все же содержаться в тайне.

Ранее пользователи уличили Стоцкую в нарушении правил голосования национального жюри "Евровидения".

На записи, опубликованной на YouTube 9 мая вскоре после генеральной репетиции первого полуфинала конкурса, российская исполнительница комментировала выступления участников из Нидерландов и Армении. Номер голландского певца Дауэ Боба она назвала "миленьким", а просматривая выступление армянки Иветы Мукучян, заявила: "У меня муж армянин, я за армян!".

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