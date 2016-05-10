На Луганщине арестовали информатора боевиков

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, досудебным расследованием установлено, что житель города Золотое сообщал по телефону представителю террористической организации «ЛНР» сведения военного характера с ограниченным доступом о вооружении, перемещении и местах дислокации подразделений ВСУ в Станично-Луганском районе.

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По данному факту сообщнику террористов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.