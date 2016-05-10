Евровидение-2016: Джамала встретилась с украинской общиной в Стокгольме (фоторепортаж)
11:38, 10 мая 2016Общество
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Украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала, представляющая Украину в этом году на международном песенном конкурсе "Евровидение", 9 мая провела встречу с украинской общиной в Стокгольме (Швеция).
Джамала пообщалась в Стокгольме с представителями украинской общины / Фото Facebook Jamala
Фото со встречи певица опубликовала на своей официальной странице в Facebook.
"Очень теплая встреча с украинской общиной в Швеции ❤. Спасибо за поддержку!", - підписала світлини співачка.
Как сообщал УНИАН, Джамала поборется за право выступать в финале песенного конкурса Евровидение-2016 во втором полуфинале 12 мая. Украинская певица крымско-татарского происхождения выступит под номером 14 и исполнит песню "1944", в которой она рассказывает историю депортации своей семьи из Крыма в середине прошлого века.
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