Евровидение-2016: Джамала встретилась с украинской общиной в Стокгольме (фоторепортаж)

Фото со встречи певица опубликовала на своей официальной странице в Facebook.

"Очень теплая встреча с украинской общиной в Швеции ❤. Спасибо за поддержку!", - підписала світлини співачка.

Как сообщал УНИАН, Джамала поборется за право выступать в финале песенного конкурса Евровидение-2016 во втором полуфинале 12 мая. Украинская певица крымско-татарского происхождения выступит под номером 14 и исполнит песню "1944", в которой она рассказывает историю депортации своей семьи из Крыма в середине прошлого века.