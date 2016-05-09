В Сумах появились улицы Люблинская и Иоанна Павла II

В Сумах с участием делегации из Польши торжественно открыли улицы Люблинскую и Иоанна Павла II, которые появились в областном центре в соответствии с распоряжением городского головы "О переименовании топонимов города Сумы", в знак приверженности к польскому народу.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества начались общим молебном священников Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Украинской Греко-Католической Церкви в костеле Благовещения Пресвятой Девы Марии с участием Генерального Консула Республики Польша в г.Харьков Януша Яблонского, вице-консула Генерального Консульства Республики Польша в городе Харьков Яны Здановской, сенатора Польши Гжегожа Печкиса, депутата Совета города Люблина Збигнева Юрковски и чиновника канцелярии Президента города Люблина Юзефа Гусажа.

Польские гости и городской голова Сум Александр Лысенко поставили лампадки у молодых дубов, которые были посажены рядом с костелом в память о замученных в Катыни польских воинах.

"Сумская громада выражает свою приверженность братскому польскому народу. Я убежден, что наше сотрудничество с каждым годом будет только углубляться, а его результаты будут полезными для обоих городов. Именно поэтому хочется поблагодарить за то, что вы всячески поддерживаете нас в это нелегкое для нашей страны время", - отметил во время открытия улиц мэр Сум Александр Лысенко.

Участники торжеств почтили павших в зоне проведения антитеррористической операции сумчан, которые нашли свой последний покой на Центральном кладбище на Аллее почетных граждан, а также возложили цветы к подножию Мемориала Войска Польского, где похоронены солдаты, умершие в военном госпитале в период с 21 февраля 1941 года до 25 июня 1945 года.

"Особенно приятно осознавать, что в Сумах уважают и польскую историю, подтверждением этого является две улицы, которые мы сегодня открываем", - отметил Печкис.

На каждой из улиц, торжественно открытых в Сумах, установлены соответствующие памятные знаки в виде больших каменных глыб с прикрепленными к ним табличками.

Польские гости также приняли участие в праздничном концерте членов польской диаспоры, посвященном годовщине провозглашения Конституции Польши и открытии фотовыставки "Польша глазами сумчан".

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Как сообщал УНИАН, во исполнение Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" было издано распоряжение городского головы от 19.02.2016 г. №43-Р "О переименовании топонимов г. Сумы". Согласно этому распоряжению в г. Суми появились ул. Люблинская и ул. Иоанна Павла II.

Справка УНИАН. Начиная с 2007 г. между г. Сумы и его польскими партнерами городами Люблин и Гожув Велькопольский началось внедрение качественно новых проектов, которые были направлены на обмен управленческим опытом между должностными лицами органов местного самоуправления. 1 октября 2013 во время официального визита в г. Люблин было подписано Соглашение о партнерском сотрудничестве между городами Сумы и Люблин на бессрочный срок.

Папа Римский Иоанн Павел II был покровителем г. Люблин, которое является городом-побратимом г. Сумы.