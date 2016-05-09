В Житомире более 6 тысяч человек приняли участие в митинге ко Дню победы над нацизмом

Сегодня в Житомире более 6 тысяч человек провели митинг по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как передает корреспондент УНИАН, в мемориальном мероприятии у монумента Славы в Житомире приняли участие руководители города и области, ветераны Второй мировой войны, участники антитеррористической операции на востоке Украины, руководители различных управлений и ведомств, представители общественности и политических партий, народные депутаты Украины, житомиряне. К охране общественного порядка было привлечено около 300 правоохранителей, сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммункаций Главного управления национальной полиции в Житомирской области.

На митинге выступили председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей Машковский, Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, председатель Житомирского областного совета Анжелика Лабунская, руководители ветеранских организаций города.

"Сегодня исполняется 71 годовщина победы над нацизмом. Мы кланяемся всем ветеранам, которые ценой титанических усилий благодаря героизму и патриотизму отстояли и защитили нашу страну в годы Второй мировой войны. Это - огромный подвиг. Мы низко кланяемся всем ветеранам, которые воевали в рядах красной армии, в партизанских отрядах, в рядах УПА, принимавших участие в национально-освободительном движении антигитлеровской коалиции, мы кланяемся всем ветеранам... И сегодняшний день объединяет два поколения героев-ветеранов Второй мировой войны и наших героев, которые сегодня защищают нашу страну, ее Независимость и территориальную целостность, на востоке нашей страны",- сказал в выступлении Машковский.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память погибших во Второй мировой войне, жертв нацизма и погибших в АТО украинских воинов. Собравшиеся вспомнили тех, кто боролся с нацизмом, и всех жертв войны, и почтили их память. Участники митинга украсили свою одежду знаком "Мак памяти".

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Мероприятие состоялось под лозунгом "1939-1945. Помним. Побеждаем" и под Государственными флагами Украины. Одновременно на митинге присутствовали люди пожилого возраста с флагами красного цвета с надписью "Наша цель - социализм".

После митинга-реквиема состоялось возложение цветов и торжественное прохождение перед участниками мероприятия воинских подразделений у Монумента Славы, где также действовала фотозона "Украина в годы Второй мировой войны" с соответствующей фотовыставкой.

Мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом в Житомире продолжаются. В течение дня на сцене по улице Михайловской также состоится концерт патриотической песни и еще один концерт - на Новом бульваре.

В целом, аналогичные праздничные мероприятия проходят во всех населенных пунктах Житомирской области.